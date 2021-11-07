Ухудшает прогноз на выздоровление: медик предупредила о новой опасности из-за коронавируса

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Врач рассказала чем опасно самоназначение антибиотиков и гормонов при заболевании COVID-19.

Как говорит врач ковидного отделения Киевской городской клинической больницы №3 Ариана Мохаммад, пациенты с коронавирусом без проявлений дыхательной недостаточности, гипоксемии и цитокинового шторма начинают самолечение гормонами в больших дозах, а затем увеличивают дозы.

Когда они приезжают в больницу, то уже находятся определенное время на гормонах. Таким образом, как объяснила врач, лечение, которое дают в стационаре, оказывается недостаточно эффективным для них, так как такие пациенты занижают иммунный ответ.

Ариана Мохаммад заметила, что неоправданное употребление лекарства только оттягивает выздоровление. В частности, в практике врача были также летальные случаи. Среди гормонов, которые принимают больные при самолечении, медик назвала "Дексаметазон".

"Это синтетический гормон коры надпочечников, который влияет на очень много звеньев, на работу вообще нашего организма. И если пациент, который, например, болеет пятые сутки, у него даже есть пульсоксиметр, у него сатурация 95-96, при интенсивной нагрузке спускается до 94, сам себе решает, "чтобы мне было легче", назначает себе "Дексаметазон" в дозе столько-то одна ампула или одна таблетка. Они не оценивают того, что на таком этапе заболевания "Дексаметазон" оказывает наоборот - иммуносупрессивное действие. То есть он уже заведомо ухудшает прогноз пациента, который мог бы поправиться без назначения гормонов. И это сейчас стало прямо напастью!", - объясняет Мохаммад, передает Радио Свобода.

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По словам врача, принимать антибиотики и гормоны можно только в случае назначения специалистами.

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