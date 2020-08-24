Укололся и забылся: в Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов

В Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов / УНИАН

В Киеве патрульные полицейские задержали таксиста, который уколол себе в вену подозрительно похожее на наркотическое вещество прямо в автомобиле.

Об этом сообщается на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, в полицию обратилась женщина. Она увидела, как водитель такси укололся прямо за рулем автомобиля. Инцидент произошел на парковке возле бизнесс-центра "Аркадия".

"На линию 102 обратилась женщина и сказала, что она была очевидцем того, как два мужика сидя в автомобиле Renault (№AA5817BP) на парковке ТЦ "Аркадия" кололи себе в вены наркотическое вещество. Когда полицейские приехали на место - "торчков" уже не было", ‒ говорится в тексте паблика.

Позже патрульные полицейские нашли указанный автомобиль на улице Гетьмана. У водителя наблюдались явные признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинской экспертизы отказался. Как оказалось, у водителя не было при себе документов на машину и прав.

Читайте также"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео

Напомним, ранее в Киеве произошел конфликт между директором школы вождения Автоледи и водителем одной из служб такси - мужчина попросту набросился на женщину.