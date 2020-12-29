Украденная икона для Лаврова: в Минкульте назвали сроки возвращения реликвии

Украденная в Украине икона оказалась в Боснии / СРНА

В Министерстве культуры прокомментировали ситуацию, вокруг украинской иконы, украденной из оккупированного Луганска, которую лидер боснийских сербов Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову.

Минкульт начал сбор доказательной базы о происхождении реликвии, говорится в материале телеканала Украина 24.

В Минкульте считают, что при оптимистическом сценарии процесс возвращения иконы в Украину может занять год, а при неблагоприятных условиях - семь лет.

По словам заместителя министра культуры Светланы Фоменко, в архивах и музейных учреждениях выясняется происхождение иконы.

"Что касается остального, что мы точно знаем, что свидетельство, которое обычно в обязательном порядке дает наше министерство для вывоза любой культурной ценности за границу, министерством не предоставлялось. И из этого мы делаем предположение, что она может быть незаконно вывезенной", - добавила Фоменко.

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Ранее сообщалось о том, что украинскую икону из оккупированного Луганска в 2018 году привез глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотич.

Украденная икона для Лаврова