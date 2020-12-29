Украденная икона для Лаврова: в Минкульте назвали сроки возвращения реликвии

Икона покинула пределы Украины незаконно, подчеркнула Светлана Фоменко.
В Министерстве культуры прокомментировали ситуацию, вокруг украинской иконы, украденной из оккупированного Луганска, которую лидер боснийских сербов Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову.
Минкульт начал сбор доказательной базы о происхождении реликвии, говорится в материале телеканала Украина 24.
В Минкульте считают, что при оптимистическом сценарии процесс возвращения иконы в Украину может занять год, а при неблагоприятных условиях - семь лет.
По словам заместителя министра культуры Светланы Фоменко, в архивах и музейных учреждениях выясняется происхождение иконы.
"Что касается остального, что мы точно знаем, что свидетельство, которое обычно в обязательном порядке дает наше министерство для вывоза любой культурной ценности за границу, министерством не предоставлялось. И из этого мы делаем предположение, что она может быть незаконно вывезенной", - добавила Фоменко.
Читайте такжеВ России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска
Ранее сообщалось о том, что украинскую икону из оккупированного Луганска в 2018 году привез глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотич.
Украденная икона для Лаврова
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.