У Зеленского обманывают народ насчет вступления в НАТО – военный эксперт

Когда Украина вступит в НАТО и как из этого блефует США - эксперт / Фото Reuters

Украине не светит вступление в НАТО, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для стран НАТО Украина важна как буферная зона, но не как член Альянса.

"Если сейчас нас примут в НАТО, завтра Соединенным Штатам вместе с нами придется воевать против России, потому что 5-я статья Устава НАТО гласит, что "один за всех и все за одного". Получается, что завтра американские войска должны будут занять оборону на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этого НАТО и США допустить не могут", – рассказал Жданов во время чата на Главреде.

Он также прокомментировал заявления украинских политиков, что Украину обещают принять в Альянс. Это пиар и не более, уверен военный эксперт.

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Он подчеркнул, что для вступления в НАТО Украине нужно закупать современное вооружение. А страна тем временем тратит финансы на закупки устаревшего оружия еще советских времен.

"Внешне мы за НАТО, процедуры вводим натовские, учения проводим по натовским стандартам, а в жизни получается наоборот. Нам нужно подтянуть артиллерию, но мы покупаем старый советский калибр. Тем более, к ней все равно нужно покупать боеприпасы, поскольку запасы заканчиваются, мы уже шкрябаем дно. Но если нет разницы, и нам все равно придется покупать снаряды, так покупайте уже натовский калибр! А не новенькие гаубицы со старым стволом", – отметил Жданов.

По его словам, Украина стоит с плакатом, на котором написано "Мы идем в НАТО", а сама движется в совершенно другом направлении: не отвязывает себя от советских стандартов.

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