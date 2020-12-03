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У Зеленского обманывают народ насчет вступления в НАТО – военный эксперт

3 декабря 2020, 02:52

Эксперт прокомментировал заявления украинских политиков, что Украину обещают принять в Альянс.

Когда Украина вступит в НАТО и как из этого блефует США - эксперт
Когда Украина вступит в НАТО и как из этого блефует США - эксперт / Фото Reuters

Украине не светит вступление в НАТО, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для стран НАТО Украина важна как буферная зона, но не как член Альянса.

"Если сейчас нас примут в НАТО, завтра Соединенным Штатам вместе с нами придется воевать против России, потому что 5-я статья Устава НАТО гласит, что "один за всех и все за одного". Получается, что завтра американские войска должны будут занять оборону на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этого НАТО и США допустить не могут", – рассказал Жданов во время чата на Главреде.

Он также прокомментировал заявления украинских политиков, что Украину обещают принять в Альянс. Это пиар и не более, уверен военный эксперт.

Читайте такжеВоенный эксперт озвучил причины развала НАТО"…у президента и его команды на сегодняшний день очень сложная ситуация, и им нужно показывать какие-то результаты. Год заканчивается, 9 декабря – дедлайн по парижским договоренностям, и нужен какой-то результат, какая-то положительная динамика. Тема дорог уже всем приелась, и "Велике будівництво" уже никого не впечатляет, тем более на фоне коронавируса. Потому-то нам и говорят, что нас возьмут в НАТО хоть завтра, без подготовки к членству… Хотя на самом деле все не так, ведь в Украине среди прочего сворачиваются реформы в Министерстве обороны, плюс мы покупаем старое советское вооружение", – пояснил полковник запаса.

Он подчеркнул, что для вступления в НАТО Украине нужно закупать современное вооружение. А страна тем временем тратит финансы на закупки устаревшего оружия еще советских времен.

"Внешне мы за НАТО, процедуры вводим натовские, учения проводим по натовским стандартам, а в жизни получается наоборот. Нам нужно подтянуть артиллерию, но мы покупаем старый советский калибр. Тем более, к ней все равно нужно покупать боеприпасы, поскольку запасы заканчиваются, мы уже шкрябаем дно. Но если нет разницы, и нам все равно придется покупать снаряды, так покупайте уже натовский калибр! А не новенькие гаубицы со старым стволом", – отметил Жданов.

По его словам, Украина стоит с плакатом, на котором написано "Мы идем в НАТО", а сама движется в совершенно другом направлении: не отвязывает себя от советских стандартов.

Украина – НАТО: новости

  • НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
  • В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
  • В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

НАТО Олег Жданов новости Украины
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