Украина экстренно обратилась к США из-за вакцины от коронавируса

Украина попросила США предоставить вакцину от COVID / УНИАН

Минздрав попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время телефонного разговора со временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин, пишет пресс-служба Минздрава.

Квин заверила, что она сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также она отметила, что их команда поможет ведомству разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

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"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Квин.

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