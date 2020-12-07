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Украина экстренно обратилась к США из-за вакцины от коронавируса

7 декабря 2020, 22:58

Власти США пообещали сделать все, чтобы вакцина от опасного вируса поскорее была в Украине.

Степанов
Украина попросила США предоставить вакцину от COVID / УНИАН

Минздрав попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время телефонного разговора со временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин, пишет пресс-служба Минздрава.

Квин заверила, что она сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также она отметила, что их команда поможет ведомству разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

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"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Квин.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.

новости США Минздрав вакцинация Максим Степанов новости Украины вакцина от коронавируса
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