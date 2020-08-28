Украина готова ввести санкции против Беларуси: в МИД назвали главное условие

Мы ожидаем решение Брюсселя по Беларуси - МИД Украины / ZN.UA

Украинское правительство может ввести санкции против официального Минска сразу после того, как аналогичное решение примут в Европейском Союзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга в пятницу, 28 августа.

По его словам, Евросоюз пока не ввел санкции в отношении Беларуси, поэтому Киев продолжает ожидать решения Брюсселя. Однако Украина уже поддержала намерение ЕС по ограничениям против Минска. Как только в Европейском Союзе определятся по данному вопросу, Киев может поддержать данные меры.

"Мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что, в целом, мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", - сказал Кулеба.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

Напомним, в МИД Украины приняли решение об отзыве посла в Беларуси Игоря Кизима и анонсировали пересмотр украинско-белорусских дипломатических отношений по причине выдачи Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве и резких заявлений Александра Лукашенко в адрес украинской стороны.

Ранее Кулеба подчеркнул, что на данный момент диалог между Киевом и Москвой приостановлен. Украина оценивает риски восстановления дипломатических отношений с Беларусью.