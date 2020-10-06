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Украина готовит санкции против России из-за паспортизации ОРДЛО - СМИ

6 октября 2020, 11:37

Санкции будут персональными.

санкции, Россия
Санкционный список был согласован еще 23 сентября

Кабинет министров Украины согласовал введение санкций против России за выдачу паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Санкционный список был согласован еще 23 сентября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам собеседника, санкции будут персональными, а в списке числятся сотрудники Министерства внутренних дел России, депутаты Госдумы и других должностные лица. Санкционный список уже должны были направить на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны.

Российская паспортизация Донбасса - что было ранее:

  • 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.
  • 9 июня 2020 года зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что около 800 тысяч жителей Донбасса станут гражданами Российской Федерации к концу этого года.
  • Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нельзя карать 200 тысяч человек, живущих на территориях временно оккупированного Донбасса, за российские паспорта. Однако они должны определиться, гражданами какой страны они хотят быть.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.
Кабмин санкции ОРДЛО российские паспорта новости Украины
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