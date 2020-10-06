Украина готовит санкции против России из-за паспортизации ОРДЛО - СМИ

Санкционный список был согласован еще 23 сентября

Кабинет министров Украины согласовал введение санкций против России за выдачу паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Санкционный список был согласован еще 23 сентября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам собеседника, санкции будут персональными, а в списке числятся сотрудники Министерства внутренних дел России, депутаты Госдумы и других должностные лица. Санкционный список уже должны были направить на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны.

Российская паспортизация Донбасса - что было ранее: