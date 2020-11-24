Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали

Полный локдаун в Украине возможен / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Галина Третьяков​а рассказала детали возможного введении жесткого карантина в Украине. Депутат отметила, что одним из сценариев является полный локдаун на 3 – 4 недели.

"Мы готовимся, есть план, согласно которому, если будет полный локдаун из-за COVID, который будет внедрять Кабмин, то и президент, и Кабмин должны быть готовы к тому, что мы должны помочь своим гражданам", — отметила Третьякова, передает Радио НВ.

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Нардеп рассказала, что один из возможных сценариев сейчас - это введение полного локдауна почти на месяц.

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