Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали

Депутат озвучила один из сценариев жесткого карантина в Украине.
Народный депутат от партии Слуга народа Галина Третьякова рассказала детали возможного введении жесткого карантина в Украине. Депутат отметила, что одним из сценариев является полный локдаун на 3 – 4 недели.
"Мы готовимся, есть план, согласно которому, если будет полный локдаун из-за COVID, который будет внедрять Кабмин, то и президент, и Кабмин должны быть готовы к тому, что мы должны помочь своим гражданам", — отметила Третьякова, передает Радио НВ.
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Нардеп рассказала, что один из возможных сценариев сейчас - это введение полного локдауна почти на месяц.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент на территории страны официально действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный карантин, предусматривающий ограничение массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
- Президент Владимир Зеленский пообещал компенсации в размере 8 тысяч гривен, на которые могут рассчитывать более миллиона украинцев, пострадавших из-за карантина. Речь идет о предпринимателях и наемных работниках.
Автор: Мария Тупик