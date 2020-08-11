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"Хруст костей": эксперт объяснил, как Украине избежать участи Беларуси

11 августа 2020, 18:00

В мире большие сатрапии пожирают маленькие, предупредил эксперт.

Эксперт полагает, что если Украина не перестанет быть сатрапией, то может повторить судьбу Беларуси – Украина и Беларусь
Если Украина не перестанет быть сатрапией, то может повторить судьбу Беларуси, полагает эксперт / УНИАН

Украинцам нужно перестаньте "выть" за Беларусью и стоит подумать, как действовать в том случае, если на территории Украины снова появятся "космонавты" (российские силовики).

Мир изменился и находится в кризисе, и теперь "большие сатрапии пожирают маленькие", написал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своем канале в Telegram.

По его словам, Украине для выживания необходимо перестать быть сатрапией, в противном случае ей грозит судьба Беларуси – видимость суверенитета, которая заканчивается "хрустом костей".

"Ребята и девчата, перестаньте выть за Беларусью. Жаль людей, но лучше думайте, что вы будете делать, когда "космонавты" вновь появятся у нас. А они появятся. Происходящее с Беларусью и Украиной – это история исчерпания моделей постсоветских сатрапий, которые проедали ресурсы совка", – подчеркнул эксперт.Читайте такжеПутин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина

Напомним, после Евромайдана в Украине Россия захватила украинский Крым, часть востока украинского государства взяли под контроль боевики, которых поддерживает РФ.

Эксперты прогнозировали, что российские власти хотят аннексировать Беларусь и могут использовать массовые акции протеста против белорусской власти, которые вспыхнули после выборов президента.

Юрий Романенко новости Украины
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