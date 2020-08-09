В НАТО заявили о расширении сотрудничества с Украиной

В НАТО объявили о расширении сотрудничества с Украиной / УНИАН

В НАТО приняли решение расширить с Украиной научное сотрудничество, поскольку страна получила статус партнера с расширенными возможностями.

Как сообщается на сайте Альянса, партнерство включает "тесное научное сотрудничество в различных сферах, таких как противодействие терроризму, высокие технологии, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ".

Отмечается, что Украина теперь получает новые возможности для развития военной отрасли. Она станет частью программы НАТО Наука ради мира и безопасности, где будет вестись работа по 27 направлениям. В частности, есть проект в сфере борьбы с терроризмом под названием DEXTER, который изучает возможности обнаружения взрывчатых веществ и огнестрельного оружия для противодействия терроризму.