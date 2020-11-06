Украина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборы

Петер Сийярто согласился забыть конфликт из-за выборов / Фото: REUTERS

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто урегулировали конфликт после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

Кулеба сообщил на своей странице в Facebook, что первым написал венгерскому коллеге, когда узнал, что тот заразился коронавирусом. Сийярто в ответ на пожелания доброго здоровья решил перезвонить, чтобы лично поблагодарить за поддержку.

"Мы нормально поговорили. О работе, ковиде, жизне и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях. Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", — подчеркнул Кулеба.

По словам дипломата, Венгрия — это важный для Украины сосед, а Петер Сийярто — его коллега, с которым они много сделали, чтобы "вывести украинскую-венгерские отношения из пике" и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО.

Кулеба подытожил, что они с венгерским коллегой договорились смотреть матч между Динамо Киев и Ференцварошем вместе дистанционно, обмениваясь при этом впечатлениями.