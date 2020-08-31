Украина изменила режим работы КПВВ на Донбассе с 1 сентября: названы условия

КПП на Донбассе будут работать с 7:00 до 18:00 - штаб ООС/ dpsu.gov.ua

Начиная со вторника, 1 сентября, контрольно-пропускные пункты Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская в связи с переходом на осенний режим будут работать с 7:00 до 18:00. Пересечение линии разграничения с ОРДЛО по-прежнему проходит в условиях карантинных ограничений.

Об этом заявили в пресс-службе Операции объединенных сил.

По информации штаба ООС, граждан будут пропускать на подконтрольные Киеву территории при условии прохождения температурного скрининга, наличия индивидуальных средств защиты и соблюдения социальной дистанции. Все, кто прибыл с территорий, контролируемых Россией и боевиками "Л/ДНР", отправятся на прохождение обязательного режима самоизоляции.

Вопрос пропуска лиц, у которых в момент пересечения границы зафиксирована температура тела выше 37,2 градусов, а также тех, кто в последние 2 недели контактировал с зараженными COVID-19 людьми, будет рассматриваться в отдельном порядке.Читайте такжеУкраина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

Напомним, согласно постановлению правительства, Украина ограничила въезд для иностранцев на свою территорию по причине усиления волны коронавирусной инфекции в стране.

В связи с этим постановлением изменились и правила пересечения линии ограничения для иностранцев и лиц без гражданства, которые въезжают на территорию Украины через контрольно-пропускные пункты с аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом.