Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е

Украина, кризис / Reuters

Несмотря на кризисные явления в украинской экономике (вызванные карантином по причине китайского коронавируса), ситуация в стране вряд ли скатится на уровень пресловутых "лихих 90-х годов".

С таким мнением выступил эксперт и замглавы Института социологии Национальной академии наук доктор философских наук Евгений Головаха, сообщает портал Факты.

"Та ситуация не может повториться в силу изменения состава населения. У нас появилась значительная прослойка людей, обладающих современными знаниями, навыками, профессиями и сознанием, далеким от того, с которым постсоветские люди вошли в 1990-е годы", — рассказал он.

Однако, Головаха не стал отрицать, что украинцы в целом из-за коронавирусного кризиса все же станут беднее.

"Будут потери социальных структур, то есть вновь пополнятся ряды тех, кто выбыл из среднего класса из-за того, что значительная часть малого и среднего бизнеса будет утрачена и восстановится примерно через полгода-год", — подытожил он.

Напомним, ранее Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр в своем материале рассказал, как и почему коронавирус "устроил громкие похороны старого мира".