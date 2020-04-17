УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е

17 апреля 2020, 16:39

Эксперт-социолог Евгений Головаха оценил перспективу скатывания Украины обратно в 90-е (по причине "коронавирусного кризиса").

Украина, кризис
Украина, кризис / Reuters

Несмотря на кризисные явления в украинской экономике (вызванные карантином по причине китайского коронавируса), ситуация в стране вряд ли скатится на уровень пресловутых  "лихих 90-х годов".

С таким мнением выступил  эксперт и замглавы Института социологии Национальной академии наук доктор философских наук Евгений Головаха, сообщает портал Факты.

"Та ситуация не может повториться в силу изменения состава населения. У нас появилась значительная прослойка людей, обладающих современными знаниями, навыками, профессиями и сознанием, далеким от того, с которым постсоветские люди вошли в 1990-е годы", — рассказал он.

Однако, Головаха не стал отрицать, что украинцы в целом из-за коронавирусного кризиса все же станут беднее.

"Будут потери социальных структур, то есть вновь пополнятся ряды тех, кто выбыл из среднего класса из-за того, что значительная часть малого и среднего бизнеса будет утрачена и восстановится примерно через полгода-год", — подытожил он.

Напомним, ранее Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр в своем материале рассказал, как и почему коронавирус "устроил громкие похороны старого мира".

социология новости Украины Евгений Головаха карантин кризис
Сейчас вы просматриваете новость «Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:10
Возвращение к истокам: в сеть утекли чертежи смартфона iPhone 12 от Apple
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:46
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
11:10
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
10:59
"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником
10:58
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
10:30
Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом
10:21
Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг
10:20
Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине мнение
10:15
Villa Krim собрала "винные" исследования, которые помогут похудеть, выучить язык и решить проблемы новости компании
10:02
Медик рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина
10:02
Credit Kasa передала 1000 продуктовых наборов пожилым украинцам новости компании
09:51
Марафон больше не побегут: биолог рассказала о жутких последствиях COVID-19 для организма
09:32
"Атака коронавируса на Украину": заболевших стало намного больше Видео
09:31
Адовые условия: замеры температуры на въездах в Киев снова вызвали дикие пробки Фото
09:00
Лолита рассказала о "п*здюлях" из-за Крыма в России
08:42
"Готовы к открытию": Трамп сделал важное заявление из-за коронавируса
08:26
В Кривом Роге расстреляли молодую пару: СМИ разузнали подробности
08:25
Прощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцев мнение
07:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 апреля: новые возможности и удар по ауре Видео
07:47
Дым из Чернобыля и пылевая буря: что происходит с уровнем радиации в Киеве сейчас
07:01
Врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
06:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
06:27
Доллар по 40 уже скоро: чем грозит нынешняя стабильность гривны мнение
05:45
"Разорение и токсичный человек": трем знакам Зодиака грозят опасные ловушки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять