Украина на грани резкой вспышки COVID-19: врач дала тревожный прогноз

Ольга Богомолец дала прогноз насчет второй волны коронавируса / Reuters

Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом, заявила заслуженный врач Украины, экс-народный депутат Ольга Богомолец.

Об этом она рассказала в интервью ObozTV.

При этом она не исключила в ближайшее время всплеска числа заражений коронавирусом в Украине до 3-х тысяч случаев в сутки.

"Да. Я думаю, что не ближайшие недели, а через пару недель возможно", - прогнозирует врач.

В то же время она добавила, что вести речь о второй волне коронавируса в Украине можно только тогда, когда заболеваемость первой волны пойдет на снижение.

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"Только тогда можно говорить, что первая волна завершена и началась вторая. Но я не исключаю ситуацию, что у нас не будет второй волны вообще, и мы будем продолжать находиться на плато", - резюмировала Богомолец.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 112 тыс. 59 случаев COVID-19.

Всего в Украине выздоровели 54 тыс. 217 человек, зарегистрировано 2 тыс. 403 летальных случая.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что в Украине не хватает 24,7 тысяч врачей.

По его словам, пандемия COVID-19 высветила другую крайне важную проблему - медицинские учебные заведения не готовят профессиональных эпидемиологов.