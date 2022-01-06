Украина на пороге новой волны коронавируса - Ляшко

Ляшко напугал украинцев новой волной коронавируса / УНИАН

Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в мире зафиксирован новый абсолютный рекорд суточных случаев коронавируса – 2 миллиона 552 тысячи. США (704 тыс), Франция (332 тыс), Великобритания (194), Италия (189), Испания (137). И это только пять стран антилидеров. А в целом коронавирус снова набирает обороты по всему миру.

"Медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в Украине. В то же время мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь нам преодолеть эпидемию", - подчеркнул глава профильного ведомства.

Также, по его данным, в Украине только три региона преодолели порог в 50% полностью вакцинированного взрослого населения. Это - Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

"Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - заявил Ляшко и добавил, что пункты вакцинации ежедневно работают в привычном режиме, кроме 7 января.

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Напомним, глава Минцифры ранее заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Кто в Украине уже может получить бустерную дозу

Ранее уже разрешили колоть бустерную дозу медицинским работникам и работникам домов интернатного типа. По состоянию на конец декабря 2021 года ее получили уже около трех тысяч человек.

4 января в Украине ввели бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Отличие дополнительной вакцины от бустерной

Человек, который имеет проблемы с иммунитетом, или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

То есть дополнительная доза вакцины нужна людям по медицинским показателям. При этом она не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.

Бустерная доза помогает восстановить защитный титр антител и обеспечить более эффективную защиту. Ее колют после того, как человек уже получил две дозы вакцины, чтобы усилить защиту.

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