Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA

Украина будет исследовать Луну и Марс / Reuters

Украинские специалисты присоединяются к программе NASA Артемида по исследованию Марса и Луны для продуктивной совместной работы с американскими коллегами.

"Мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы Артемида", — сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Договоренности между США и Украиной в сфере исследования космоса будут включать в себя следующие принципы:

мирные исследования;

прозрачность деятельности;

государства, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем;

экстренная помощь лицам, которые пострадали при реализации программы;

взаимное распространение научных данных;

добыча космических ресурсов, их использование;

сохранение наследия космоса;

деконфликтизация космической деятельности;

безопасное захоронение космического мусора.

По словам украинский экспертов, данная инициатива будет способствовать заключению дальнейших соглашений между США и Украиной в сфере исследования космоса.