Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA

Планируется дальнейшее заключение соглашений с США в сфере исследования космоса.
Украинские специалисты присоединяются к программе NASA Артемида по исследованию Марса и Луны для продуктивной совместной работы с американскими коллегами.
"Мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы Артемида", — сообщает Государственное космическое агентство Украины.
Договоренности между США и Украиной в сфере исследования космоса будут включать в себя следующие принципы:
мирные исследования;
прозрачность деятельности;
государства, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем;
экстренная помощь лицам, которые пострадали при реализации программы;
взаимное распространение научных данных;
добыча космических ресурсов, их использование;
сохранение наследия космоса;
деконфликтизация космической деятельности;
безопасное захоронение космического мусора.
По словам украинский экспертов, данная инициатива будет способствовать заключению дальнейших соглашений между США и Украиной в сфере исследования космоса.
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