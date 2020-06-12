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Украина стала в НАТО партнером с расширенными возможностями

12 июня 2020, 19:11

Киеву предоставили дополнительный статус.

НАТО
В НАТО предоставили Украине статус партнера / УНИАН

Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера с расширенными возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

О новом статусе Украины в Североатлантическом альянсе сообщил в Facebook бывший министр обороны Андрей Загороднюк. Он подчеркнул, что данное решение – не просто формальность, а серьезный шаг страны в сторону НАТО.

"Такой статус имеют страны, не являющиеся членами, но интегрированы в НАТО и работают вместе с НАТО. Совместные миссии, совместные мероприятия, общие стандарты, а также участие в руководящих органах НАТО. Так это действительно произошло. Это великий день для всей страны причем без преувеличения. Наибольший прорыв в евроатлантической интеграции с того момента как Украина окончательно определилась со своим курсом на членство в НАТО. Дальше только полноправное членство", - написал Загороднюк.

Отныне Украина благодаря статусу партнера сможет полноправно участвовать в учениях НАТО, а также будет обмениваться с членами Альянса разведывательными данными.

Напомним, президент Владимир Зеленский собрался сделать армию в Украине частной.

Ранее Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ. Депутаты привели украинские воинские звания в соответствие со стандартами НАТО.

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