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В Вашингтоне рассказали, как Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО

Инициатива должна исходить из Киева.

3 июля 2020, 11:23
НАТО
Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО/ УНИАН

У Украины есть шанс получить статус главного союзника США вне НАТО, однако для этого Киев должен поставить этот вопрос на повестку дня.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Сегодня.

"Когда я был в посольстве США в Украине прошлой осенью, проводил переговоры с украинцами в Кабмине и правительстве США по этому статусу для Украины. Конечно, это будет отдельно от НАТО, но это будут двухсторонние отношения между США и Украиной. И тогда я говорил, что это очень хорошая идея. Опять-таки, это должно исходить из Киева", - сказал дипломат.

Он напомнил, что Украина получила статус Партнера расширенных возможностей.

"И это получилось потому, что украинское правительство тяжело и успешно работало, чтобы получить этот статус. Министр иностранных дел потратил много личного времени, пытаясь решить все проблемы", - отметил Тейлор.

Что касается статуса главного союзника США вне НАТО, то этот вопрос обсуждался много раз и до сих пор обсуждается в Вашингтоне.

"Но когда я спрашивал о статусе главного союзника США вне НАТО в Вашингтоне, мне говорили, что еще не слышали об этом от украинского правительства. Именно поэтому я подталкиваю своих украинских друзей поставить этот вопрос на повестку дня. Когда вы получили статус Партнера расширенных возможностей НАТО, следующим шагом может быть запрос от украинского правительства американскому правительству на получение статуса главного союзника США вне НАТО", - резюмировал Тейлор.

Как сообщал Главред, 12 июня Украине предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Позже в Кабмине перечислили выгоды, которые получит наша страна. Среди прочего, после получения особого статуса в НАТО, Украина сможет участвовать в планировании операций и получит допуск ко всем учениям Альянса.

Уильям Тейлор НАТО новости Украины
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