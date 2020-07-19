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"До лампочки" все красивые статусы: волонтер оценил шансы Украны стать членом НАТО

Если Украина не хочет бороться за свою страну, то никакие статусы или программы НАТО не помогут.

19 июля 2020, 13:56
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов считает , что неизвестно, сохранится ли НАТО в ближайшие 25 лет/ УНИАН

Украина не станет членом НАТО в ближайшие 25 лет. Впрочем, не факт, что в течение этого времени Альянс продолжит свое существование.

Такое мнение высказал волонтер и блогер Юрий Касьянов во время чата на Главреде.

"Если Украина будет вести такую же политику, как сейчас, при любом президенте, а также при наличии конфликта на востоке страны и сохранении территориальных претензий, то в ближайшие лет 25 она точно не станет членом Альянса. Вопрос еще и в том – сохранится ли НАТО в ближайшие 25 лет… Потому что все в мире динамично меняется", - сказал Касьянов.

Также он прокомментировал предоставленный Украине статус партнера с расширенными возможностями в НАТО.

"Возможно, этот статус что-то дал Министерству обороны и Министерству иностранных дел, но Украине "до лампочки" все эти красивые статусы и названия", - отметил волонтер.

По мнению Касьянова, если наша страна, наше политическое и военное руководство не хотят воевать, если наши сограждане не хотят бороться за свою страну, то никакие статусы или программы НАТО не помогут.

Читайте такжеНовые возможности: зачем Украине особый статус в НАТО"Посмотрите на пример израильской армии, у которой нет ни одного сертификата НАТО, но она является очень сильной. Поскольку наша власть ничего не умеет делать, она обещает украинцам безвиз или очередной статус НАТО, а не подъем экономики, не улучшение образования, не борьбу с преступностью. Ну, получили мы этот статус НАТО, и что, разве украинская армия стала сильнее от этого, или мы отвоевали Донбасс, или поднялся уровень патриотизма? Ничего этого нет", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что у Украины есть шанс получить статус главного союзника США вне НАТО, однако для этого Киев должен поставить этот вопрос на повестку дня.

Юрий Касьянов НАТО новости Украины
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