Украина обновила правила въезда из Крыма и Донбасса: названы новые условия

Пункты пропуска с аннексированным Крымом открываются с 29 августа / Госпогранслужба

В связи с установленными Кабмином изменениями правил въезда в Украину, иностранцы и лица без гражданства будут по новым условиям въезжать на подконтрольные Киеву территории. В частности, для этого им понадобится страховой полис и прохождение обязательной самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам оккупированных территорий.

В сообщении отмечается, что граждане иностранных государств, а также лица, не имеющие гражданства, прибывая на территорию Украины через КПП в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, должны иметь при себе страховой полис, который включает расходы на лечение коронавирусной инфекции. Полис должен быть действительным – признаются документы, которые выданы страховыми компаниями с регистрацией в Украине или иностранными компаниями с представительством на территории Украины.

Правила въезда в Украину из оккупированных Крыма и Донбасса

Наличие страхового полиса (с действием на территории Украины и расходами, связанными с COVID-19)

Прохождение самоизоляции или обсервации

Кроме того, все категории граждан, которые приезжают через пункты пропуска с Крымом и Донбассом, отправят на самоизоляцию. Если проведенный им ПЦР-тест на коронавирус окажется отрицательным, самообсервация может быть прервана досрочно.

Чтобы пройти самоизоляцию, нужно скачать и установить на своем смартфоне приложение Дия. Те, кто не сможет инсталлировать программу, подлежат обсервации. Не нужно проходить самоизоляцию детям до 12 лет, а также сотрудникам международных организаций и миссий, которые имеют разрешение на работу в Украине.Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения

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