"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе

Сергей Дацюк считает, что Украина уже обречена / Reuters

Украина расколота, государственная система не работает, поэтому страна "идет к концу", заявил украинский философ Сергей Дацюк.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, такая ситуация сложилась не в последнюю очередь из-за имитации различных реформ: "Если вы долгое время не делаете содержательных действий, а делаете только имитацию, то у вас страна станет имитацией. И все этим закончится".

При этом эксперт уверен в том, что Украина является колониальным государством: "В нашей Конституции подтверждено, что мы не имеем суверенитета - мы имеем ориентацию на ЕС и НАТО. У нас принят закон Яресько, по которому часть нашего ВВП принадлежит не нам. Нам МВФ постоянно диктует, что нам делать в экономике. У нас Нацбанк давно не имеет финансового суверенитета, потому что он руководствуется внешним образом".

Читайте такжеМрачное пророчество о ближайшем будущем УкраиныОн считает, что Украине необходимо задуматься над новой Конституцией: "Украина не способна осознать себя как целостность. Ни в какой точке и ни в каком пространстве".

Философ обратил внимание на отсутствие стратегической задачи для построения украинской государственности.

"Нет места, где происходит стратегия и стратегирование! Нету стратега в Украине! (…) Мы так и не ответили на главный вопрос - для чего нам быть вместе? И пока мы не ответим на этот вопрос, мы вместе не будем".

Дацюк таже сделал неутешительный вывод: "(Украина, - ред.) обречена! Считайте, что ее уже нет!".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский по случаю Дня соборности Украины заявил о главном принципе для Украины: "Только вместе мы сильны".

Глава государства подчеркнул: "Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными".