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Украина обвинила Путина в провокации из-за указа по Донбассу

7 ноября 2020, 11:24

РФ пытается легализовать незаконную выдачу документов в ОРДЛО, подчеркнули в МИД.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел Российской Федерации протест в связи с очередным провокационным указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как говорится в заявлении на сайте МИД Украины, указом Путина РФ пытается легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т.н. "Признание документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины прекратить раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, РФ продолжит "защиту этнических русских" на Донбассе, несмотря на требования Украины.

Раздача паспортов РФ на Донбассе:

  • Российский глава государства Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донбасса получить свое гражданство в упрощенной форме. Для этого от них требовали документы, в которых указано постоянное место проживания в Донецкой и Луганской областях по состоянию на апрель 2014 года.
  • В июне 2020 года заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что гражданство России на неподконтрольном Донбассе уже получили 187 тысяч человек. До конца года Москва планирует раздать еще 800 тысяч своих паспортов.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не будет наказывать таких граждан, однако они должны будут сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.
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