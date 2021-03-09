Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса / Reuters

В украинском Министерстве здравоохранения одобрили использование китайской вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компании Sinovac. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

Детали по поводу точных сроков поставок препарата в Украину пока не сообщаются. Ориентировочные сроки ‒ на протяжении марта 2021 года.

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