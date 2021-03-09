Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса

В украинском Министерстве здравоохранения одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 из Китая - производства тамошней компании Sinovac.
В украинском Министерстве здравоохранения одобрили использование китайской вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компании Sinovac. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.
Детали по поводу точных сроков поставок препарата в Украину пока не сообщаются. Ориентировочные сроки ‒ на протяжении марта 2021 года.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В декабре 2020 года в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. На тот момент вакцина из КНР еще не прошла третий этап клинических исследований.
- Сообщалось, что официальный Киев должен был получить 1,9 миллиона доз препарата Sinovac в феврале 2021 года.
- Однако компания Sinovac просрочила изначально оговоренные сроки доставки препарата.
- После 6 марта 2021 года, согласно контракту с украинским Министерством здравоохранения, она будет оштрафована за каждый день задержки с доставкой вакцины в Украину
- Позднее представители партнера китайского производителя в Украине, компании Лекхим, заявляли, что первая партия вакцины от Sinovac может быть доставлена в стране до 15 марта.
Автор: Дмитрий Видоменко