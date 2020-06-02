Украина откроет пункты пропуска на Донбассе: названа дата

Уже скоро на Донбассе заработают КПВВ / УНИАН

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на территориях Донецкой и Луганской областей, работа которых была приостановлена с 22 марта по причине карантина в Украине, вновь будут открыты уже на следующей неделе.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе совещания у главы государства Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы. В связи с этим пересечение границы возможно с 6:00 утра до 22:00 вечера.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что, несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений на территории Украины, административная граница с аннексированным Крымом будет закрыта. На оккупированный полуостров смогут попасть только те, кто там зарегистрирован по украинскому законодательству. Из Крыма смогут приехать в Украину граждане, которые имеют регистрацию на подконтрольных Киеву территориях.