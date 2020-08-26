Украина открывает пункты пропуска с аннексированным Крымом: названа дата

Украинцы снова смогут поехать в Крым / Госпогранслужба

Уже с 00:00 субботы, 29 августа, в связи с окончанием срока действия распоряжения украинского правительства о приостановке работы пунктов пропусков на административной границе с аннексированным Крымом, для украинцев снова станут доступны КПП Каланчак и Чонгар.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Крыму.

Акцентировав внимание на открытии КПП Каланчак и Чонгар, у Зеленского отметили, что текст решения Кабинета Министров Украины опубликуют уже в четверг, 27 августа.

Подробную информацию о пересечении административной границы с аннексированной Россией автономной республикой Крым должны опубликовать уже в скором времени.Читайте такжеУкраину снова закрыли: кто не сможет пересечь границу

8 августа украинское правительство в связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение временно закрыть КПП на административной границе с оккупированным Крымом. Въезд на территорию полуострова был разрешен только отдельным категориям украинских граждан.

Напомним, в среду, 26 августа, в Украине был продлен адаптивный карантин до 1 ноября. Причиной пролонгации противоэпидемиологических мер власти называют негативную тенденцию с заболеваемостью коронавирусом.