Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС

Украина отменила пошлину на ввоз вин из Евросоюза / Фото: УНИАН

Украина выполнила обязательства экономической части ассоциации с Евросоюзом и с 1 января полностью отменила пошлину на ввоз европейских вин в страну.

Как сообщает AgroPolit.com, данное решение обусловлено обязательствами Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Отметим, ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3−0,4 евро за литр.

В целом в 2019 году Украина экспортировала вина на 11,9 миллионов долларов. Крупнейшим рынком для реализации украинской алкогольной продукции стал Казахстан, он приобрел винной продукции на 1,3 миллиона долларов.

Читайте такжеУгроза ассоциации с ЕС и безвизу: как изменятся отношения Украины с Европой в 2021 годуТакже Украина продает вино в Германию. Эта страна закупила продукции на 1 миллион долларов.

Однако импортирует вино Украина на суммы в разы превышающие отечественное производство. В частности, импорт вина в 2019 году обошелся в 146,7 миллионов долларов.