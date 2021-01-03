Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС

Решение было принято в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Украина выполнила обязательства экономической части ассоциации с Евросоюзом и с 1 января полностью отменила пошлину на ввоз европейских вин в страну.
Как сообщает AgroPolit.com, данное решение обусловлено обязательствами Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Отметим, ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3−0,4 евро за литр.
В целом в 2019 году Украина экспортировала вина на 11,9 миллионов долларов. Крупнейшим рынком для реализации украинской алкогольной продукции стал Казахстан, он приобрел винной продукции на 1,3 миллиона долларов.
Читайте такжеУгроза ассоциации с ЕС и безвизу: как изменятся отношения Украины с Европой в 2021 годуТакже Украина продает вино в Германию. Эта страна закупила продукции на 1 миллион долларов.
Однако импортирует вино Украина на суммы в разы превышающие отечественное производство. В частности, импорт вина в 2019 году обошелся в 146,7 миллионов долларов.
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