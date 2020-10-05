Украина побьет антирекорд по коронавирусу: Степанов дал мрачный прогноз

Максим Степанов / УНИАН

Украина поставит новый антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он рассказал в ходе традиционного онлайн-брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Кабинета министров.

Глава Минздрава спрогнозировал, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Степанов считает, что новый антирекорд в Украине будет зафиксирован уже на текущей неделе.

В то же время он добавил, что в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока не является критической.

"Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4,5 тысяч (новых заражений, - ред.). Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше", - не исключил министр здравоохранения.

Он напомнил, что в Украине число людей, которых госпитализируют каждый день, увеличивается.

"На сегодняшний день число пациентов, которые находятся непосредственно в больницах, составляет 16 тысяч 745 человек", - сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на середину июля это число было 3,5 тысячи.

"Почти в пять раз увеличилось число людей, одновременно находящихся в больницах", - добавил глава Минздрава.

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Ранее врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк не исключила, что в Украине будет сценарий увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине наблюдается абсолютно стремительный рост заболеваемости COVID-19.