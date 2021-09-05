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Украина получила от США гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса

5 сентября 2021, 07:27

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.

коронавирус
Украина получила от США гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса / Фото Reuters

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19, сообщили в посольстве Украины в США. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Отмечатеся, что груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной организацией. Она работает в 60 странах мира.

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Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.

Украинские ученые прогнозируют в нашей стране рост числа случаев коронавируса этой осенью и ухудшение эпидемиологической ситуации вплоть до критической.

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