Украина получила первую партию таблеток от коронавируса Молнупиравир - Ляшко / коллаж УНИАН, pixabay

6 февраля 2022 года в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, речь идет о 60 тысячах курсов препарата Молнупиравир.

По его словам, лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата", - отметил Ляшко.

Он добавил, что Молнупиравир - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

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Что известно о Молнупиравире

Это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный коронавирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода, и предотвращает его размножение, а также снижает риск тяжелого течения болезни.

Он был разработан в Университете Эмори фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Затем он был выкуплен компанией Ridgeback Biotherapeutics из Майами, которая позже заключила соглашение с Merck & Co. для дальнейшей разработки.

Молнупиравир выпускается в таблетках, поэтому нет особых требований хранения и их удобно принимать. Их используют для лечения пациентов из групп риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

При этом рекомендуется принимать таблетки с первых дней заражения.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новые лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одной из первых.

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