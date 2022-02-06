Украина получила первую партию таблеток от коронавируса Молнупиравир - Ляшко

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы.
6 февраля 2022 года в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme.
Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, речь идет о 60 тысячах курсов препарата Молнупиравир.
По его словам, лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.
"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата", - отметил Ляшко.
Он добавил, что Молнупиравир - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.
Что известно о Молнупиравире
Это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный коронавирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода, и предотвращает его размножение, а также снижает риск тяжелого течения болезни.
Он был разработан в Университете Эмори фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Затем он был выкуплен компанией Ridgeback Biotherapeutics из Майами, которая позже заключила соглашение с Merck & Co. для дальнейшей разработки.
Молнупиравир выпускается в таблетках, поэтому нет особых требований хранения и их удобно принимать. Их используют для лечения пациентов из групп риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
При этом рекомендуется принимать таблетки с первых дней заражения.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новые лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одной из первых.
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