Украина потребовала вернуть луганскую икону, которую подарили Лаврову

Украина потребовала вернуть луганскую икону / СРНА

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине требует вернуть Украине луганскую икону, которая была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Боснии.

Как заявил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии УП, посольство Украины в Боснии и Герцеговине настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была подарена Лаврову.

По его словам, во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", - сказал Кирилич.

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