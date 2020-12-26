Украина потребовала вернуть луганскую икону, которую подарили Лаврову

Посольство Украины пытается узнать, каким образом икона попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине требует вернуть Украине луганскую икону, которая была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Боснии.
Как заявил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии УП, посольство Украины в Боснии и Герцеговине настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была подарена Лаврову.
По его словам, во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.
"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", - сказал Кирилич.
Украинская икона для Лаврова - о чем сообщалось ранее:
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Подарок вручил сербский представитель Милорад Додик.
- Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД страны ноту с просьбой предоставить информацию о старинной украинской иконе и выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.
- Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- 23 декабря МИД России передало в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону, которую российскому министру Сергею Лаврову подарили в Сараево.