Украина празднует День Независимости: поздравление Зеленского и Марш защитников онлайн

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости / скриншот из видео

Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в Киеве запланировано много мероприятий, но традиционного парада не будет.

С праздником Украину поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, а также Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры. Об этом сообщили в Офисе президента.

Главред собрал самые главные события Дня Независимости.

В 9 часов утра на Софийскую площадь в Киеве пришел президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Он объявил минуту молчания в память о погибших воинах.

После этого Зеленский президент выступил с речью (ниже читайте главные тезисы его выступления).

09:40 "С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины" - завершил поздравительную речь президент Украины Владимир Зеленский.

09:39 Зеленский отмечает, что "мы разные даже в противоречиях": "Мы - не ангелы, но чертам здесь не место. Мы хотим тишины, которую услышит вся страна. Мы иногда можем хотеть горькой, когда на душе не сладко..."

09:30 "Создавать страну мечты мы можем только вместе, все 25 областей. Это наша дрим-тим. Кому вершить судьбу региона? Тебе! Украина - это ты! Почувствуй, что ты - не телезритель, а творец страны", - сказал президент.

09:29 Зеленский отметил необходимость единства и сказал о разобщении, которое пытаются внести в общество внешние силы, а также "внутренние чужаки".

Последние это те, кто грабили страну последние годы. Сказал, что те, кто сдал территории понесут ответственность.

Также, продолжая тему, посоветовал прошлой власти, смирится с тем, что народ поставил ну свою оценку.

09:29 "Сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Они не узнают страну! Страну, где самая главное ценность - здоровье и жизнь, а не то, за кого человек голосовал на выборах. Мы возвращаем своих, и неважно откуда - из Уханя, из России... Мы своих не бросаем", - сказал президент.

09:24 "Сегодня у украинцев праздник - день рождения нашей мамы - Украины. Думаю, для каждой матери - счастье ее детей, чтобы украинцы были здоровыми. Мы делаем все, чтобы бороться с коронавирусом. У нас есть все необходимое, но главное - это медики, наши волшебники", - подчеркнулу Зеленский.

"Надеюсь, что вслед за радостным сообщением из Генштаба будет радостное сообщение от главы Минздрава: заболевших - ноль, умерших от коронавируса - ноль. Надеюсь, скоро мы уже будем только футболом на матчах и музыкой на концертах", - сказал президент.

09:23 "Сегодня, в 29-й день перемирия, мы просим Бога, чтобы дни перемирия стали месяцами, а месяцы - годами, годы - столетия перемирия", - отметил президент.

09:22 Президент вспомнил, что год назад он рассказывал, как каждое утро начинал день с смс-сообщения из Генштаба о раненых и погибших на Донбассе.

А сейчас, говорит, уже 29-й день подряд, когда нет ни раненых, ни погибших.

Марш защитников

Добавим, что в 9 утра от красного корпуса Киевского национального университета им.Шевченко выдвигается колонна ветеранов АТО. Шествие носит название "Марш защитников Украины". Бывшие военные планируют дойти до Офиса президента.

В это же время в парке Шевченко собираются участники близкого к Порошенко движения "Рух опору капитуляции". Они будут в белых футболках в поддержку Андрея Риффмастера Антоненко, который подозревается в убийстве Павла Шеремета.