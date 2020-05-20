УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый дипскандал: Киев протестует из-за вмешательства Софии во внутренние дела Украины

20 мая 2020, 21:58

В МИД Украины ответили на демарш Болгарии.

Болгария, флаг
В Украине ответили на демарш Болгарии / zn.ua

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 года Народным Собранием Болгарии Декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.

В заявлении отмечается, что утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными.

"Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств (1995 год)", - подчеркивают в МИД.

Читайте также"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага ВенгрииТам отметили, что права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками, а вопрос о Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

"Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - добавили в МИД Украины.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил закон Украины Об общем среднем образовании.

новости Украины Новости Болгарии Одесская область
Сейчас вы просматриваете новость «Новый дипскандал: Киев протестует из-за вмешательства Софии во внутренние дела Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:05
Минобразования определилось с ВНО-2020: названы даты
21:58
Новый дипскандал: Киев протестует из-за вмешательства Софии во внутренние дела Украины
21:50
День Иоанна Богослова 2020 – что надо делать, мудрые цитаты святого
21:38
Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: легкие деньги и везение в любви Видео
21:35
Пора на работу: обнародованы правила работы и посещения офисов
21:20
Трем областям Украины "не светит" смягчение карантина: кому не повезет Видео
20:57
"Не уходил от диалога": Путина разозлила претензия Зеленского
20:32
Нынешнюю Украину нет смысла спасать мнение
20:31
"Тупое юношество": всплыли скандальные подробности пьяных похождений Беседина Видео
20:23
Коронавирус не одолеет: как дезинфицировать маску в машине
20:19
День вышиванки 2020: когда и как отмечают праздник украинцы Фото Видео
19:56
В Кабмине озвучили важные условия проведения спортивных соревнований
19:50
Продай собаку – оплати долги: в Украине появились неожиданные лоты на аукционе
19:40
В Киеве готовятся к открытию пляжного сезона: названа дата
19:11
Скандал с пленками Деркача: Порошенко "перевел стрелки" на Офис Зеленского Видео
19:08
Турция и Германия бьют по Газпрому: Анкара и Берлин снизили импорт газа из России
18:48
Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и фото персонажей Фото
18:33
Выборы мэра Киева: СМИ назвали неожиданную кандидатуру от Слуги народа
18:22
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте: в Кабмине объяснили ситуацию
17:54
Неприятный сюрприз для водителей: в Украине резко взлетели цены на АЗС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять