Украина разворачивает мощную защиту на побережье Черного и Азовского морей

На Юге Украины будут установлены ракетные комплексы Нептун / УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в ближайшее время в южных областях страны установят ракетные комплексы Нептун.

"Нептун хорошо продемонстрировал боевые возможности на государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - сказал Таран в интервью Правительственному курьеру.

При этом Таран напомнил, что в 2020 году не были предусмотрены ресурсы для закупки "Нептуна".

Однако уже в августе министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа на закупку противокорабельных ракет данного типа.

В ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам поставки.

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