Украина разворачивает мощную защиту на побережье Черного и Азовского морей

Ракетные комплексы Нептун станут мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море, сказал министр обороны.
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в ближайшее время в южных областях страны установят ракетные комплексы Нептун.
"Нептун хорошо продемонстрировал боевые возможности на государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - сказал Таран в интервью Правительственному курьеру.
При этом Таран напомнил, что в 2020 году не были предусмотрены ресурсы для закупки "Нептуна".
Однако уже в августе министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа на закупку противокорабельных ракет данного типа.
В ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам поставки.
Военные базы для защиты черноморского региона – о чем сообщалось ранее:
- Вооруженным силам Украины требуется пять ракетных комплексов Нептун, однако этот вопрос пока открыт из-за ограниченных возможностей производителя и финансирования армии, заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
- В Кремле оценили заявление Владимир Зеленского о начале строительства двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. По словам Дмитрия Пескова, планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в регионе.
- Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие преференции получит Украина от строительства двух новых военно-морских баз при поддержке Великобритании. "Преференции для нас состоят в том, что это будет негласная система коллективной безопасности. Для Украины это положительно, это наша гарантия безопасности", - сказал Жданов.