Украина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление

Есть угроза для макрофинансовой помощи Киеву, заявили евродепутаты.
Для Украины существуют реальные угрозы отмены безвизового режима с Евросоюзом.
Об этом говорится в открытом письме влиятельных депутатов Европейского парламента лидеру парламентской фракции Слуга народа Давиду Арахамии.
"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями - бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселял надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в документе.
Такими "трещинами" они назвали то, что "некоторые члены Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП".
"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут политики.
Они также указали, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, "хваленые реформы сворачиваются, а руководитель САП будет избираться комиссией, которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и общественного авторитета".
"Мы не можем не видеть, как генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги", - пишут евродепутаты.
Читайте также"Евросоюз - не банкомат": Боррель рассказал, о чем говорил с ЗеленскимОни не исключили, что это все угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.
Подписанты напомнили, что в отношении безвизового режима у ЕС есть право отказывать "отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности".
"Мы полностью осознаем, что кроме десятка "плохих яблок", ваша партия - это также площадка для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее. К сожалению, они в меньшинстве, и поэтому их не всегда слышат", - считают подписанты.
Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.
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- Ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Украина выполняет требования для сохранения безвиза.
- По его словам, Европейский Союз утверждает регулярный механизм отчетности. Последний был от 10 июля 2020 года.
- Этот доклад подтверждает, что Украина продолжает выполнять критерии для визовой либерализации.
- Документ подтверждает, что до сегодняшнего дня Украина выполняла все требования.
- Среди требований к Украине - независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов, а также не допущение политизации работы правоохранительных органов.