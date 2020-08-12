Экс-депутат Госдумы рассказал, нападет ли Путин на Украину

экс-депутат Госдумы Илья Пономарев / УНИАН

Российская Федерация вряд ли решится на открытую военную агрессию в сторону Украины осенью 2020 года, поскольку перед хозяином Кремля Владимира Путина на данный момент стоит другая задача ‒ поглотить Беларусь.

Об этом сообщает Гордон со ссылкой на мнение, которое высказал в интервью экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"В случае с Украиной я думаю, что это больше бряцание оружием. Как любят говорить в Кремле, "принуждение к миру". Они считают, что могут напугать украинскую элиту и заставить ее идти навстречу тем требованиям, которые они выдвигают в связи с особым статусом (Донбасса – Главред), выборами и всем прочим, что должно произойти по Минским соглашениям", – заявил он.

Пономарев утверждает ‒ Путин уважает и понимает исключительно силу и потому оказывает агрессивное давление на Украину.

"И считает, что Зеленский (президент Украины – Главред) – президент, который не может справиться с националистами внутри страны, что он не обладает полнотой власти, что он не в состоянии принимать единоличные решения и отвечать за соглашения, достигнутые в ходе переговоров. А раз так, то давайте мы его задавим подобными угрозами – и пусть он примет необходимые решения по причине страха", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил ‒ суть новой концепции президента Владимира Путина заключается в том, чтобы максимально ослабить руководителя Украины Владимира Зеленского.