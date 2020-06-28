Генерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией Херсонщины

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, в перспективе планирует захватить Херсонскую область, но в ближайшее время – вряд ли.
Сейчас военная операция РФ против украинского государства нереальна, рассказал генерал-разведчик в интервью Фактам.
Собеседник добавил, что российский лидер планирует задействовать другие рычаги для влияния на Киев – это экономика, политика и информационная война.
"В перспективе, может быть, Путин и планирует захватить Херсонскую область, но в ближайшее время – вряд ли", – заявил он.
Маломуж полагает, что сейчас глава РФ стратегически не готов к военному наступлению.
"С другой стороны, военная операция против Украины может еще больше подорвать авторитет России в мире. Потому что для нападения на нашу страну у них сейчас нет даже мотивации", – добавил эксперт.
По словам генерала, в НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины, если российское государство начнет активные боевые действия.
Читайте такжеСокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину"Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная", – объяснил Маломуж.
Ранее американский генерал, бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес предупредил, что Россия в сентябре будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область, цель – захват дамбы.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".