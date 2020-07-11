Американский генерал предупредил, когда Украине грозит атака России

Украине в сентябре грозит атака России, полагает американский генерал / Reuters

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, считает, что в сентябре будут все предпосылки для военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Наличие предпосылок для агрессии не означает, что атака будет, рассказал генерал в интервью tyzhden.ua.

По его словам, предпосылками для атаки, в частности, являются летняя засуха и нехватка воды в захваченном РФ Крыму.

"...продолжается дезинформационная операция Кремля, с помощью которой он пытается говорить о гуманитарной катастрофе. Также этому способствуют и изменения в Конституции РФ, которыми российская власть пытается юридически оформить свои претензии на бывшие республики Советского Союза. Россияне и дальше выдают гражданам Украины свои паспорта. Это все политические и экономические условия", – добавил Ходжес.

Читайте такжеГенерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией ХерсонщиныРанее Бен Ходжес поделился мнением, что следующей целью РФ в Украине может быть Одесса. Генерал добавил, что российская сторона будет принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри нашей страны. Также он считает, что стоит внимательно следить за российскими военными учениями Кавказ-2020, которые запланированы на сентябрь.