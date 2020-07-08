Эксперт оценил вероятность новой агрессии Путина против Украины

Сейчас Владимиру Путину не нужна новая военная агрессия в отношении Украины, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что российскому президенту Владимиру Путину сейчас не нужна новая военная агрессия против Украины.

Вероятность нападения России на украинское государство всегда будет оставаться, но сейчас РФ это невыгодно с политической точки зрения, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, проблемы, связанные с Крымом, не получили критической массы, а международная ситуация в среднесрочной перспективе играет на пользу России, что заставляет ее всячески демонстрировать "конструктив" в переговорах с Западом для ослабления санкций, поэтому новая агрессия против Украины пока не нужна Путину.

"Это (страшилка "Путин нападет" – Ред.) и истерика в медиа-пространстве, и внутриполитические игры украинских политиков, которые на этом зарабатывают свои электоральные баллы, и реальная угроза, поскольку не секрет, что у границ с Украиной сосредоточено большое количество российских военных и техники. Вероятность подобного нападения всегда будет оставаться, но… сейчас России это невыгодно…", – считает Куса.

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