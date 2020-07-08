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Эксперт оценил вероятность новой агрессии Путина против Украины

РФ пока невыгодно атаковать украинское государство, поделился эксперт.

8 июля 2020, 02:47
Эксперт полагает, что сейчас Путину не нужна новая военная агрессия в отношении Украины – Украина Россия новости
Сейчас Владимиру Путину не нужна новая военная агрессия в отношении Украины, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что российскому президенту Владимиру Путину сейчас не нужна новая военная агрессия против Украины.

Вероятность нападения России на украинское государство всегда будет оставаться, но сейчас РФ это невыгодно с политической точки зрения, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, проблемы, связанные с Крымом, не получили критической массы, а международная ситуация в среднесрочной перспективе играет на пользу России, что заставляет ее всячески демонстрировать "конструктив" в переговорах с Западом для ослабления санкций, поэтому новая агрессия против Украины пока не нужна Путину.

"Это (страшилка "Путин нападет" – Ред.) и истерика в медиа-пространстве, и внутриполитические игры украинских политиков, которые на этом зарабатывают свои электоральные баллы, и реальная угроза, поскольку не секрет, что у границ с Украиной сосредоточено большое количество российских военных и техники. Вероятность подобного нападения всегда будет оставаться, но… сейчас России это невыгодно…", – считает Куса.

Читайте такжеГенерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией ХерсонщиныРанее бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес – говорил, что следующей целью РФ в Украине может быть Одесса. Эксперт считает, что украинской стороне нужно очень внимательно следить за российскими военными учениями Кавказ-2020, которые запланированы на сентябрь.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Илия Куса Владимир Путин агрессия России
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