Украина снимет запрет на въезд для иностранцев: СМИ назвали дату

В Украину разрешат въезд иностранцам / dpsu.gov.ua

В Украине не будут продлевать решение о полном запрете на въезд в страну для иностранных граждан из-за усложнения эпидемической ситуации.

Как рассказали Европейской правде источники в правительстве, новые правила начнут действовать с 29 сентября.

По данным источников, уже есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

"Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы", - пишут авторы материала.

Отмечается, что акцент будет сделан на зависимость принадлежности государства, откуда въезжает иностранец, к странам с широким распространением коронавируса (такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине).

Что потребуется от въезжающих в Украину иностранцев:

самоизоляция, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине;

тест на коронавирус (альтернатива самоизоляции), который можно будет сдать по прибытии;

действующий страховой полис и действующее электронное приложения для лиц в случае самоизоляции.