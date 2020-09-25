Украина снимет запрет на въезд для иностранцев: СМИ назвали дату

В правительстве решили открыть границу для иностранцев.
В Украине не будут продлевать решение о полном запрете на въезд в страну для иностранных граждан из-за усложнения эпидемической ситуации.
Как рассказали Европейской правде источники в правительстве, новые правила начнут действовать с 29 сентября.
По данным источников, уже есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.
"Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы", - пишут авторы материала.
Отмечается, что акцент будет сделан на зависимость принадлежности государства, откуда въезжает иностранец, к странам с широким распространением коронавируса (такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине).
Что потребуется от въезжающих в Украину иностранцев:
- самоизоляция, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине;
- тест на коронавирус (альтернатива самоизоляции), который можно будет сдать по прибытии;
- действующий страховой полис и действующее электронное приложения для лиц в случае самоизоляции.
- Напомним, ранее сообщалось о том, что с пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров.
- Позднее в Государственном агентстве развития туризма заявили о том, что пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.