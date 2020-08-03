"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину

Скорее всего, в Украине число терактов увеличилось из-за конфликта между двумя спецслужбами, полагает Виктор Небоженко / УНИАН

Политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что в Украине количество терактов увеличилось, скорее всего, из-за внутреннего конфликта между двумя спецслужбами.

В политической истории рост терроризма, чаще всего, связан с разборками внутри правящего класса, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, вероятно, сейчас кресло шатается как под главой СБУ Иваном Бакановым, так и под главой МВД Арсеном Аваковым, потому каждый из них доказывает свою важность.

"Я не хочу сказать, что СБУ или МВД организовывает теракты, но если бы у них были нормальные отношения, то, может быть, все это решалось в более спокойной обстановке", – сказал собеседник.

Небоженко предупредил, что чем хуже будет ситуация с Аваковым и Бакановым, тем больше у нас будет рисков, связанных с одиночным терроризмом, то есть таким, за которым не стоят группы влияния.

"Если же за подобными акциями начнут стоять группы, то тогда можно будет смело делать выводы о политическом кризисе в стране", – предупредил социолог.

Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками и выдвинул требования. Позже – 23 июля – в Полтаве мужчина, вооруженный гранатой, взял в заложники полицейского. После этого в Киеве злоумышленник в БЦ Леонардо захватил отделение банка.