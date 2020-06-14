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"Обнуление Путина": Климкин назвал сигналом для России новый статус Украины в НАТО

14 июня 2020, 09:30

Расширение полномочий Украины в НАТО станет сигналом для РФ.

Климкин
Климкин оценил новый статус Украины в НАТО / УНИАН

Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сравнил этот статус с корзиной, которую можно наполнять.

Об этом Климкин сообщил в своем Twitter.

По словам бывшего дипломата, расширение полномочий Украины в НАТО станет сигналом для России.

"Программа расширенных возможностей НАТО — это как корзина, которую можно наполнять. Это зависит от доверия к нам и способности работать вместе с Альянсом. Также четкий сигнал РФ в преддверии перенесённого парада и голосования относительно обнуления Путина", - написал Климкин.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на получение Украиной нового статуса в НАТОНапомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря титаническим усилиям украинского дипломатического корпуса.

В Facebook чиновник сообщил, что для результата понадобились месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации и тактические договоренности.

Кулеба отметил, что статус Украине в НАТО предоставляли не публично, а по процедуре умолчания, поэтому до последних минут был риск, что Киев его может-таки не получить.

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