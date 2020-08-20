Украина в Союзном государстве с Путиным и Лукашенко: волонтер предупредил об опасности

Россия по-прежнему планирует оккупацию Украины - волонтер / REUTERS

Украина не должна использовать в отношении РФ миролюбивую риторику, так как планы агрессора не изменились. Российско-террористические войска нарушают режим перемирия и условия отвода войск, а Москва ставит перед собой стратегическую цель присоединения Украинского государства к Союзному объединению России и Беларуси.

Об этом рассказал украинский военный, волонтер ООС Мирослав Гай в комментарии Obozrevatel.

По его словам, Россия по-прежнему стремится оккупировать Украину, в то время как в Киеве пытаются увидеть стремление Кремля к перемирию.

"Россия готовится к более широким агрессивным действиям, а мы им говорим, что мы видим у них в глазах мир", – отметил Гай, добавив, что Украина шла на отвод войск в условиях обстрелов со стороны боевиков, тогда как ОБСЕ сообщало о появлении новых противотанковых мин, несмотря на договоренности о разминировании.Читайте такжеВозвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева

Военный призвал быть особо внимательными с военными учениями России Кавказ-2020 – в 2008 году россияне как раз под прикрытием подобных маневров осуществили военное вторжение в Грузию. Мирные переговоры в итоге обернулись оккупацией части грузинской территории.

"В 2008 году тоже был господин Штайнмайер со своим мирным планом. Был отвод войск с грузинской стороны под давлением России, были подписаны мирные соглашения, а затем произошла перегруппировка российских войск и оккупирована новая часть Грузии – Осетия", – добавил Гай.

Напоследок волонтер резюмировал, что России не нужен мир на Донбассе: Кремль, как и раньше, будет пытаться реализовать свои цели.

"А цели у них очень простые – они хотят, чтобы мы были не в НАТО, не в Европейском Союзе, а чтобы мы были в новом союзном государстве, которое Путин строит вместе с Лукашенко", – подчеркнул Мирослав Гай.Читайте такжеВыдача России "демонов войны": Зеленский пригрозил Беларуси трагическими последствиями

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что Лукашенко на 1-2 года может остаться у власти Беларуси, после чего Россия фактически поглотит государство.