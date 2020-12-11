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Украина вновь обновила список стран красной зоны

11 декабря 2020, 19:02

По сравнению с минувшей неделей в зеленую зону перешли Румыния, Белиз и Италия.

Борисполь, аэропорт
Украина обновила список стран красной зоны / УНИАН

Сегодня Украина вновь обновила список стран красной зоны - по сравнению с прошлой неделей, его пополнили 5 новых стран, а 3 страны перешли в зеленую зону.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В список стран красной зоны вошли:

  • Нидерланды,
  • Молдова,
  • Кипр,
  • Азербайджан
  • Панама.

Также в нем остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария.

По сравнению с минувшей неделей в зеленую зону перешли Румыния, Белиз и Италия.

Отметим, в красную зону попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.

коронавирус новости Украины красная зона
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