По сравнению с минувшей неделей в зеленую зону перешли Румыния, Белиз и Италия.
Сегодня Украина вновь обновила список стран красной зоны - по сравнению с прошлой неделей, его пополнили 5 новых стран, а 3 страны перешли в зеленую зону.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.
В список стран красной зоны вошли:
- Нидерланды,
- Молдова,
- Кипр,
- Азербайджан
- Панама.
Также в нем остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария.
По сравнению с минувшей неделей в зеленую зону перешли Румыния, Белиз и Италия.
Отметим, в красную зону попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.
Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.
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