Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 7 тысяч новых COVID-зараженных

В Украине за сутки 21 сентября подтвердили 6 754 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро среды, 22 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 754 жителей страны. В том числе заболели 625 детей и 125 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 175 человек; летальных случаев - 105; выздоровели 2 095 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 362 559 человек;
- выздоровели - 2 362 559 человека;
- летальных исходов - 55 161;
- проведено ПЦР-тестов - 12 551 650.
Коронавирус и карантин в Украине
С 23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина.
Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.
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В Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. По его словам, пик новой волны может быть уже в ноябре.
В Украине уже зафиксировано 95 смертей, когда незадолго до смерти человек получал вакцину. В Министерстве здравоохранения сообщили, что большинство летальных случаев после прививки от коронавируса не связано именно с вакцинацией.
В Украине появилось инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы.