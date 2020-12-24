Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции

В Украине введет новую обязательную прививку / УНИАН

Украина получила официальное одобрение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на закупку пневмококковой вакцины по специальной цене. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко​, у правительства есть планы сделать эту прививку обязательной.

Ляшко отметил, что прививки от пневмококковых инфекций включены в календарь вакцинации всех 27 стран-членов ЕС. Аналогичный шаг планирует предпринять и Украина.

"С 2022 года мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев", – написал главный санврач в Facebook.

Ляшко отметил, что пневмококковая инфекция является одной из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как менингит, сепсис, пневмония.

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"Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония. Впереди длительный и хлопотный процесс включения новой вакцины в календарь прививок в непростое пандемический период", - сказал Ляшко.​

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