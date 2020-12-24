Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции

Украина закупит вакцину от пневмококка по специальной цене.
Украина получила официальное одобрение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на закупку пневмококковой вакцины по специальной цене. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, у правительства есть планы сделать эту прививку обязательной.
Ляшко отметил, что прививки от пневмококковых инфекций включены в календарь вакцинации всех 27 стран-членов ЕС. Аналогичный шаг планирует предпринять и Украина.
"С 2022 года мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев", – написал главный санврач в Facebook.
Ляшко отметил, что пневмококковая инфекция является одной из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как менингит, сепсис, пневмония.
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"Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония. Впереди длительный и хлопотный процесс включения новой вакцины в календарь прививок в непростое пандемический период", - сказал Ляшко.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.