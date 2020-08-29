В Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев

Киев вынужденно пошел на такие условия - Кабмин/ УНИАН

Согласно решению Кабмина, в связи с высоким уровнем распространения эпидемии COVID-19 иностранцам, кроме отдельных категорий граждан, закрыли въезд на территорию страны уже с 28 августа. Для тех иностранцев, которые приобрели билеты на эту дату, не будет дополнительных возможностей для пересмотра условий – попасть в Украину в ближайшее время они уже не смогут.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в комментарии Obozrevatel.

По его словам, людям, купившим билеты в Украину, придется смириться с тем, что на территорию страны попасть им пока не удастся.

"Относительно иностранцев, которые приобрели билеты на 28 августа в Украину – к сожалению, это форс-мажор и нам надо с этим смириться", - сказал чиновник.

Немчинов подчеркнул, что Киев вынужденно пошел на такие условия из-за обострения эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, поскольку власти ставят задачу сохранения здоровья как своих граждан, так и иностранцев.Читайте такжеУкраина обновила правила въезда из Крыма и Донбасса: названы новые условия

Напомним, изначально границы Украины для иностранцев закрыли на период с 29 августа по 28 сентября. Однако позже на внеочередном заседании правительство приняло решение ограничить въезд в страну уже с 28 августа.

Ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 1 января. Пролонгация карантинных мер связана с ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории страны.