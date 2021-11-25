Украина закупит самое эффективное лекарство от коронавируса - Ляшко

Ляшко порадовал новостями / УНИАН

Украина приобретет самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 25 ноября.

"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных COVID-19", — сказал Ляшко.

Также, по его словам, с компаниями уже проведены переговоры.

Читайте такжеНет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинСправка:Молнупиравир - это разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий ковида. Ее задача - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению по телу человека. Он действует против одного из энзимов, который вирус использует для самовоспроизведения. Merck утверждает, что таблетка будет такой же эффективной против всех новых вариантов Covd-19 - как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем.

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Ритонавир - это антиретровирусный препарат, который используется вместе с другими лекарствами для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С генотипа 4. Он продаётся под торговым названием Norvir. Низкие дозы ритонавира часто используются с другими ингибиторами протеазы.

Напомним, в Украине в обязательном порядке будут сканировать COVID- сертификаты. Документ будут считывать через приложение "Дія". Визуальной проверки оказалось недостаточно. А при отказе от сканирования предусмотрены заоблачные штрафы.

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