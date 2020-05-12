Украинцам намерены предложить "сжигать трупы" в музее Бабьего Яра

В Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр посетители в виртуальной реальности столкнутся с ужасами войны.
Инициативная группа проекта Мемориального центра Холокоста Бабий Яр в рамках музея создает так называемую "виртуальную реальность", которая воссоздаст жуткие события Второй мировой войны и даст возможность посетителям почувствовать себя в роли участников событий. Об этом рассказал Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
По его словам, проект обещает полное погружение в самые страшные события войны.
"Авторы проекта музея Бабьего Яра предлагают создать там "ролевые маршруты в виртуальной реальности, которые поставят посетителей в роль жертв, коллаборационистов, нацистов и узников войны, должны были, среди прочего, сжигать трупы", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
В 2019 году австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten стало победителем конкурса на лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. Конкурс был завершен 6 сентября, а его победителя определило жюри.
Согласно концепции австрийцев, посетители музея должны почувствовать эмоции и переживания жертв Холокоста. Чтобы увидеть основную экспозицию, расположенную на 20 метров ниже уровня земли, нужно пройти длинный тоннель, который постепенно смыкается. Пройдя данную мизансцену, посетители возвращаются в уже освещенное пространство.
По словам авторов проекта, они попытались максимально точно воссоздать эмоциональную картину трагический событий.
Ранее в Киеве предложили переименовать станцию метро Дорогожичи в Бабий Яр. Такое решение продиктовано близостью станции к территории Бабьего Яра.