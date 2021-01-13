Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД

Въезд в ЕС для украинцев будет стоить 7 евро - МИД / Фото dpsu.gov.ua

Министерство иностранных дел (МИД) Украины напомнило украинцам про необходимость платить за въезд в ЕС – начиная с 2022 года.

Сейчас ведомство как раз занимается разъяснительной работой, пишет издание Украинские новости.

Точная дата запуска платной системы ETIAS до сих пор неизвестна. Зато понятна процедура: для получения предварительного разрешения на поездку в государства-члены ЕС украинцам придется подавать онлайн-заявку. Делать это в МИД рекомендуют за 96 часов до пересечения границы.

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Стоимость каждого обращения обойдется в 7 евро (порядка 240 грн по нынешнему курсу). Бесплатно подать заявку имеют право люди младше 18 и старше 70 лет.

"Авторизация на поездку будет действительна в течение трех лет с даты выдачи и может использоваться для многократных пересечений границы с государствами-членами ЕС в течение 90 дней", – уточняет министерство.

В ЕС заявляют, что новые правила въезда вводятся ради повышения безопасности.

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