Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД

Стоимость каждого обращения обойдется в 7 евро.
Министерство иностранных дел (МИД) Украины напомнило украинцам про необходимость платить за въезд в ЕС – начиная с 2022 года.
Сейчас ведомство как раз занимается разъяснительной работой, пишет издание Украинские новости.
Точная дата запуска платной системы ETIAS до сих пор неизвестна. Зато понятна процедура: для получения предварительного разрешения на поездку в государства-члены ЕС украинцам придется подавать онлайн-заявку. Делать это в МИД рекомендуют за 96 часов до пересечения границы.
Читайте такжеПольша существенно изменила правила въезда для украинцевВ случае отказа во въезде – можно подавать апелляцию.
Стоимость каждого обращения обойдется в 7 евро (порядка 240 грн по нынешнему курсу). Бесплатно подать заявку имеют право люди младше 18 и старше 70 лет.
"Авторизация на поездку будет действительна в течение трех лет с даты выдачи и может использоваться для многократных пересечений границы с государствами-членами ЕС в течение 90 дней", – уточняет министерство.
В ЕС заявляют, что новые правила въезда вводятся ради повышения безопасности.
Безвиз для украинцев: новости
- В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС. Глава МИД заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря заявил, что границы Евросоюза для украинцев откроются тогда, когда начнет падать уровень заболеваемости коронавирусом.
- Президент Владимир Зеленский намерен добиться безвиза с США. Сначала безвизовый режим можно было бы предоставить для украинского бизнеса, считает президент.